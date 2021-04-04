سجلت الولايات المتحدة زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 2ر0 % حتى الساعة 1521 مساء بتوقيت نيويورك اليوم السبت، مقارنة بنفس التوقيت أمس الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 6ر30 مليون إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت زيادة الحالات على مستوى البلاد مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية، البالغ 2ر0 % على مدار الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكثر حالات الإصابة المؤكدة بعدد وصل إلى 68ر3 مليون إصابة، حيث لم يطرأ سوى تغير طفيف بنسبة 1ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس الجمعة.

وشهدت ولاية هاواي زيادة في عدد الإصابات بنسبة 8ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 31 ألفا 129 إصابة.

وكانت ولاية فلوريدا صاحبة أعلى عدد من الوفيات جراء الإصابة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث تم تسجيل 158 حالة وفاة.