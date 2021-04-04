توفي الأمريكي "مارتي تيبيتس"، الرئيس التنفيذي لخدمة الرد المباشر في شركة "ميتشيجين" الأمريكية، والطيار الشغوف، عندما سقطت الطائرة المقاتلة القديمة التي كان يطير بها في حظيرة ألبان في ولاية ويسكونسن الأمريكية في يوليو 2018، بعد إقلاعها مباشرة.

بعدها تم توجيه الاتهامات ضد "تيبيتس"، في لائحة اتهام لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، التي كشفت أيضًا عن تصميمات يمتلكها لغواصة كان من الممكن استخدامها لنقل الكوكايين حول العالم.

كانت لائحة الاتهام المكشوف عنها مرتبطة بتحقيق مع "يلي ديداني"، 43 عاما، من سكان ولاية إلينوي، الذي يُزعم أنه مسؤول عن عصابة مخدرات عالمية توزع الكوكايين في 15 دولة.

ويُزعم أن مارتي تيبيتس قام بتمويل عصابة مخدرات دولية قبل وفاته مع زوجته في حادث طائرة مأساوي في يوليو عام 2018.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، يزعم أن البلدان التي يتم توريد المخدرات إليها هي (الولايات المتحدة، وكولومبيا، والإكوادور، والمكسيك، وكندا، وتشيلي، وألبانيا، وتركيا، والبرازيل، وألمانيا، وجمهورية الدومينيكان، وبلجيكا، وإسبانيا، وهولندا، ودولة الإمارات العربية المتحدة).

قُتل تيبيتس في حادث الطائرة، ليرحل عن عمر ناهز 50 عاما، حيث كان يقود طائرته القديمة النادرة من طراز "هافيلاند دي إتش 112 فينوم" عام 1957، وهي قاذفة ذات محرك واحد ومقعد واحد.

ولم تسفر طائرة تيبيتس عن موته فقط، بل حدث سقوطها في إحدى المزارع، ما نتج عنه إصابة عاملين في المزرعة بجروح، ونفوق 50 بقرة من مرعى المزرعة.

تم القبض على "ديداني"، الذي يزعم أنه صديق "تيبيتس"، وذلك في ولاية كارولينا الشمالية هذا الأسبوع، بتهمة التآمر لتوزيع مواد خاضعة للرقابة على متن قارب، بالإضافة إلى غسيل الأموال، وفقًا لصحيفة "ديلي بيست".