الشرطة الفرنسية تفرق 150 شخصا لحضورهم حفلة وتغريمهم لعدم الامتثال لحظر التجوال

نجحت الشرطة الفرنسية في تفريق نحو 150 شخصا؛ لحضورهم حفلة في حظيرة مهجورة بدائرة "فوفو" ببلدة "بوش دو رون" جنوب فرنسا التابعة لمنطقة "بروفنس ألب كوت دازور"، وتغريم عدد منهم لعدم الامتثال لحظر التجوال.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أن عددا من سكان المنطقة اتصلوا بالشرطة، وأبلغوها بوجود حركة مرور غير عادية للمركبات بجانب مبنى مهجور، مضيفة أن رجال الشرطة طوقوا المنطقة لمنع دخول السيارات الجديدة التي كانت تتدفق إلى الموقع، وفرضت غرامات على نحو خمسة عشر شخصا؛ لعدم الامتثال لحظر التجوال"، كما قامت بقطع الكهرباء عن الموقع.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت الخميس الماضي عن تسجيل 50659 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

يذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا بلغ نحو 4.7 مليون شخص، وحصيلة الوفيات 69904 حالات.