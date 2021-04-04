 اكتشاف أطلال جدار وخندق أثريين عمرهما 5200 عام وسط الصين - بوابة الشروق
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اكتشاف أطلال جدار وخندق أثريين عمرهما 5200 عام وسط الصين

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 10:01 ص

اكتشف علماء آثار صينيون أطلال جزء من جدار وخندق أثريين يعودان إلى 5200 عام في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وقال "شان سي وي" أحد الأثريين في فريق التنقيب –في تصريح اليوم- إن الأطلال تم اكتشافها في مدينة "شيانغيانغ" بعد سبعة أشهر من أعمال التنقيب، حيث يعتقد علماء الآثار أن هذه الأطلال تعود إلى مراحل ثقافية عدة من التاريخ الصيني تتراوح بين 3900 عام و5200 عام.

وأضاف وي أن أعمال التنقيب كشفت عن وجود جدران مدينة قديمة وخندق بالإضافة إلى هيكلهما، وأن "الاكتشاف يعطي فكرة أساسية عن نشأة المدينة القديمة واضمحلالها".

كما اكتشف علماء الآثار أطلال بعض المنازل والحفر والخنادق والمقابر والتوابيت والطين أثناء عمليات التنقيب، حيث يشير نمط البناء والأشياء المكتشفة، إلى أن الموقع كان مركزا إقليميا في الماضي واضطلع بوظائف عسكرية مهمة.


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