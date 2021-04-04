أمير الكويت يجدد وقوف بلاده مع الأردن في اتصال مع الملك عبدالله الثاني

أجرى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا، بالملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الأحد، جدد الصباح، خلال الاتصال وقوف الكويت الى جانب المملكة وتأييدها للإجراءات التي اتخذت للحفاظ على أمن واستقرار الأردن.



وشهد الأردن، أمس السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم عوض الله والشريف حسن بن زيد؛ لأسباب أمنية.



وأعرب عدد من الدول العربية، عن وقوفها إلى جانب الأردن وملكه في الخطوات التي يتخذها لحماية استقرار البلاد.