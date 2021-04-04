روبرت كوخ: ألمانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 12 ألفا و196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، فضلا عن 68 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس.

يذكر أنه تم تسجيل 17 ألفا و176 حالة إصابة جديدة و90 حالة وفاة إثر فيروس كورونا قبل أسبوع واحد.

وأشار المعهد إلى تراجع عدد الاختبارات التي تم إجراؤها خلال فترة عيد الفصح، ومن ثم تراجع عدد حالات الإصابة والوفاة التي تم تسجيلها.

وأضاف أنه من الممكن أيضا ألا تكون جميع مكاتب الصحة والهيئات المحلية المسؤولة في الولايات قد نقلت بياناتها إلى معهد "روبرت كوخ"، ومن ثم يمكن أن ينتج عن ذلك أن تكون الأعداد التي أعلن عنها المعهد ذات دلالة محدودة في الوقت الراهن.

وذكر المعهد أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها لكل 100 ألف مواطن خلال سبعة أيام بلغ على مستوى ألمانيا 127، فيما كان يبلغ أمس السبت 131.4. يذكر أن هذا العدد كان يبلغ 79.1 فقط قبل 3 أسابيع.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء في ألمانيا بلغ مليوني و885 ألفا و386 حالة إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من الإصابات لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس يبلغ نحو مليوني و569 ألفا و400 شخص، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس 76 ألفا و963 شخصا.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس السبت أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس لكل سبعة أيام (وهو ما يسمى بمعدل الاستنساخ) بلغ أمس 1.02، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 1.03، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى لـ102 شخص آخرين.