 الخطوط الجوية العراقية: تسيير خط مباشر بين بغداد وأبوظبي الشهر المقبل - بوابة الشروق
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الخطوط الجوية العراقية: تسيير خط مباشر بين بغداد وأبوظبي الشهر المقبل

بغداد (د ب أ)
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 10:53 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 10:53 ص

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اليوم الأحد افتتاح خط مباشر بين بغداد وأبوظبي مطلع مايو المقبل.

 

وقالت الشركة في بيان مقتضب اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خطاً مباشراً بين بغداد وأبوظبي سيفتتح ذهاباً وإياباً في الأول من شهر مايو المقبل".

 

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم إلى دولة الإمارات.

 

وذكر بيان للمكتب لرئيس الوزراء أن "الكاظمي وصل الى دولة الامارات العربية المتحدة".

 

ويترأس الكاظمي وفدا حكوميا خلال الزيارة التي تهدف إلى بحث العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

 


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