صحة قنا: تطعيم جميع المستهدفين بحملة شلل الأطفال

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نجحت في تطعيم ٥٨١ ألفا و٩٤٢ طفلا من بينهم ١٣ طفلا غير مصري من المقيمين على أرض المحافظة ضد مرض شلل الأطفال، وذلك في إطار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان والتي تم تنظيمها خلال الفترة من ٢٨ مارس الماضي إلى ٢ إبريل الجاري بنسبة ١٠٠.١% من إجمالي المستهدف تطعيمهم والبالغ عددهم ٥٨١ ألفا و٧٨ طفلا من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأضاف الداودي، أن آخر حالة شلل أطفال تم تسجيلها في مصر عام ٢٠٠٤ وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

من جانبه ذكر الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الصحة والسكان بقنا، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة استهدفت تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات في جميع القرى والنجوع علي مستوى مراكز المحافظة وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كرونا.