اتحاد الصحفيين الألمان يشكو من اعتداءات لأعضاء بحركة «التفكير المختلف» على أعضاء به

قال اتحاد الصحفيين الألمان إن عددا من الصحفيين تعرضوا اليوم السبت لاعتداءات من جانب أعضاء حركة "التفكير المختلف" خلال مظاهرة نظمتها الحركة ضد سياسة كورونا في مدينة شتوتجارت عاصمة ولاية بادن فورتمبيرج.

وذكرت محطة "إذاعة جنوب غرب" الألمانية على سبيل المثال أن فريق القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه آر دي) تعرض للمضايقة عند منطقة كانستاتر فازن وأن برنامج البث المباشر "تاجيسشاو 24" قطع أثناء البث المباشر للمظاهرة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة مساء اليوم السبت إن المسؤولين ما زالوا يحققون في ما حدث من اعتداءات على ممثلي وسائل الإعلام.

شارك في المظاهرة التي نظمتها حركة "التفكير المختلف" ضد سياسة كورونا أكثر من عشرة آلاف شخص معظمهم لم يكن مرتديا كمامة ولم يحتفظ بالمسافات الآمنة.