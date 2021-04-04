 المرصد السوري: تحليق مكثف لطيران الاستطلاع بريف اللاذقية السوري - بوابة الشروق
الأحد 4 أبريل 2021 2:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

المرصد السوري: تحليق مكثف لطيران الاستطلاع بريف اللاذقية السوري

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 2:31 م | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 2:31 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتحليق مكثف لطيران استطلاع في أجواء جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وذكر المرصد - على موقعه الرسمي اليوم الأحد - أن محاور البارة والفطيرة وفليفل بجبل الزاوية جنوبي إدلب شهدت استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل العاملة في المنطقة من جهة أخرى، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل، أماكن في محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد رصد - أمس السبت - استهداف الفصائل لمواقع قوات النظام في محور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي بالقذائف الصاروخية، فيما قصفت قوات النظام مناطق في أطراف البارة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين ضمن القطاع الجنوبي من ريف إدلب، ولا توجد معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع في أجواء منطقة خفض التصعيد، لاسيما في أجواء إدلب وجبل الأكراد بريف اللاذقية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك