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هآرتس: جوجل تعتزم إنشاء مركز بيانات في إسرائيل

د ب أ
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 4:02 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 4:02 ص

تعتزم شركة جوجل إنشاء مركز بيانات في إسرائيل لخدمات الحوسبة السحابية، الأمر الذي قد يستلزم إنفاق مئات الملايين من الدولارات ، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وقالت صحيفة هآرتس إن جوجل يمكن أن تنشئ مركز بياناتها في البلاد كمركز إقليمي، والذي من شأنه أن يطابق خطط شركات مثل أوراكل ومايكروسوفت وأمازون، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب التقرير، من شأن هذا الاستثمار المحتمل أن يستفيد من خط سلكي غير بحري مخطط له تقوم الشركة بتطويره مع شركة "تليكوم إيطاليا" والذي يهدف إلى ربط إيطاليا بالهند.

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