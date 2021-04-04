هنأ المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، المصريين بمناسبة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق أمس من المتحف المصري بالتحرير، إلى المتحف القومي للحضارة، واصفًا إياه بأنه «حدث عالمي بأياد مصرية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «المصرية»، صباح الأحد، أن المصريين من حقهم الفخر بهذا المجهود العظيم، مشيدًا بالزخم العالمي الكبير الذي اكتسبه الموكب بحضور أكثر من 400 قناة ووسيلة اتصال إعلامية.

وذكر أن الهيئة تستغل الحدث في الترويج للسياحة المصرية عبر حملة أطلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي ما قبل وبعد الموكب، قائلًا إن الاحتفال لا يقتصر على نقل المومياوات فقط، وإنما التطورات الكبيرة في البنية التحتية المصرية، واهتمام الدولة بآثارها وحضارتها وثقافتها والتطوير الكبير للميادين.

ولفت رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى افتتاح أكثر من 20 متحفًا خلال الأعوام الماضية، كما أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قائلًا إن شركات السياحة متحمسة للقدوم إلى مصر وزيارة تلك الأماكن.

وقال إن مصر لازالت لديها حركة لا بأس بها على مستوى السياحة الداخلية والخارجية، بالرغم من جائحة كورونا، موضحًا أن الهيئة تستهدف أن تكون مصر من أوائل المقاصد السياحية التي تحظى بأكبر قدر من الحصة السوقية للزيارة، بعد اتخاذ الأسواق الرئيسية القرار بفتح الحركة والسفر لمواطنيها.

ووصل موكب المومياوات الملكية، مساء السبت، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.