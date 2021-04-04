وزير الثقافة السعودي يهنئ مصر بنجاح موكب المومياوات الملكية

أعرب وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن خالص تهانيه لجمهورية مصر العربية لنجاح موكب المومياوات الملكية ونقلها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال الوزير في تغريدة له "خالص التهاني للأشقاء في جمهورية مصر العربية لنجاح موكب المومياوات الملكية ونقلها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. الحضارة الكبيرة .. في أيدٍ أمينة"، وفقا لبيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية.

وشهدت مصر نقل 22 مومياء مليكة ترجع إلى عصر الأسر الـ 17، و 18، و 19، و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات في موكب من المتحف المصري في التحرير إلى مقرها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مساء يوم السبت.