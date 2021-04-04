نائب رئيس الوزراء الأردني: أمن المملكة واستقرارها يتقدمان كل اعتبار

قال نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، إن الملك عبدالله الثاني ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف وتستغل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها.

وأضاف ‏الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن هذه الجهود لازالت مستمرة، مشددًا على أن أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها.

وشهد الأردن، أمس السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم عوض الله والشريف حسن بن زيد؛ لأسباب أمنية.

وأعرب عدد من الدول العربية، عن وقوفها إلى جانب الأردن وملكه في الخطوات التي يتخذها لحماية استقرار البلاد.