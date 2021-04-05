إيهاب جلال ينقل معسكر الإسماعيلي للإسكندرية استعدادا للمصري

قرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال الابتعاد عن مدينة الاسماعيلية، خلال الأيام القادمة استعدادًا لديربي القناة أمام المصري البورسعيدي.

وجاء قرار جلال بالسفر لإقامة معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية اعتبارًا من غدًا الإثنين، وحتى موعد المباراة لنشر حالة من الهدوء و الاستقرار داخل صفوف الفريق.

ويرغب جلال في إعادة الثقة لدى عدد كبير من لاعبي الفريق في ظل ابتعادهم تمامًا عن مستواهم، مما تسبب في تدهور نتائج الفريق بشكل كارثي و غير مسبوق هذا الموسم.

ويلتقي الاسماعيلي مع النادي المصري يوم الأربعاء المقبل علي ستاد برج العرب بالاسكندرية، في افتتاح مباريات الدور الثاني من الدوري العام المصري.