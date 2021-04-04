قال المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية، إن الحدث كان حملًا غير طبيعي، رغم أنه نفذ العديد من الحفلات المهمة من قبل، مرجعًا صعوبة الأمر إلى جدية فكرة الأوركسترا المباشر.



وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أن التحضيرات لعرض موكب المومياوات استمرت لمدة حوالي من أربعة إلى خمسة أشهر، مشيرًا إلى حرصه على التواجد في كل البروفات.



وتابع: «قمنا ببروفتين كاملتين فقط للحدث، نظرا لصعوبة إغلاق الشوارع»، مضيفًا أن عدد العازفين في الحفل بلغ حوالي 100 فرد، يقومون بأعمال عالمية أفضل بكثير من الأجانب.



وتطرق المايسترو إلى أن اختياره للفتيات في العرض كان مقصودًا، ليجعلهم واجهة لمصر أمام العالم، وإثبات أن الدولة المصرية ليست للذكور فقط كما يعتقد البعض.



ونُقلت، مساء أمس السبت، 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في موكب مهيب شاهده العالم أجمع عبر شاشات التليفزيون، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.