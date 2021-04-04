وزير الخارجية الروماني: استقرار الأردن أمر هام للمنطقة

أعرب وزير الخارجية الروماني يوغدان أوريسكو، عن تهانيه بمناسبة الذكرى المئوية للدولة الأردنية، مؤكدًا أن «استقرار المملكة الأردنية أمر هام للمنطقة».

وأضاف أوريسكو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، اليوم الأحد، أن بلاده تدعم أي عمل يرسخ للسلام في الشرق الأوسط، مشيدًا بجهد الأردن في حل القضية الفلسطينية استنادًا على حل الدولتين، وعودة القدس لوضعها السابق وفق كل قرارات مجلس الأمن.

وأشار إلى مناقشة النزاعات في المنطقة والوضع في العراق وسوريا وإيران مع نظيره الأردني، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الممتدة على مدار 65 عامًا ومجالات التعاون بين الدولتين.