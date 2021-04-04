زياد نوفل يودع منافسات السيف ببطولة العالم لناشئي السلاح

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ودع زياد نوفل لاعب المنتخب المصري للناشئين للسلاح منافسات سلاح السيف ببطولة العالم للناشئين والشباب، والتي تقام خلال الفترة من 3 إلي 11 إبريل 2021 علي الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

وخسر زياد نوفل في دور الـ 16 أمام الكوري الجنوبي جون سونج بارك بنتيجة 15-12، بعد أن تأهل لهذا الدور حيث فاز على لاعب جورجي بدور ال 32 لاشا كوتشوك هيدزي بنتيجة 15-12.

كما ودع فارس باسم البطولة من منافسات الدور الـ64 بعد خسارته من لاعب بلغاريا أرتور هالايد زينكا بنتيجة 15-13.

وأيضا ودع أحمد السداوي المنافسات من دور ال32 علا خسارته أمام التركي إيفي دينك بنتيجة 15-10.

الجدير بالذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى يمثلون 79 دولة بالاضافة الى مصر البلد المستضيفة، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.