بدأت بعض المدن الألمانية مؤخرا حظر التجوال كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن كثيرا من الأشخاص تظاهروا في مدينة هاله احتجاجا على قيود حظر التجوال بالمدينة في أول ليلة يتم تطبيق الإجراء فيها.

وأوضحت الشرطة اليوم الأحد أن نحو 140 شخصا تجمعوا في مظاهرة، ورفعوا لافتات وردودا هتافات وأشعلوا الألعاب النارية.

وبحسب الشرطة، تم فض هذا التجمع الذي لم يتم الإبلاغ عنه للسلطات بعد دقائق قليلة.

وتجري الشرطة حاليا تحقيقات بتهمة انتهاك قانون التظاهر، ولكن لم يكن هناك انتهاكات كبيرة لقانون الاحتواء، بحسب الشرطة.

يذكر أن مدينة هاله الواقعة بولاية سكسونيا-أنهالت فرضت أمس السبت حظر التجوال في الفترة بين التاسعة مساء والخامسة صباحا بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي المقابل لم تشهد مدينة هامبورج مشكلات كبيرة في الليلة الثانية بعد فرض حظر التجوال.

وقال متحدث باسم الشرطة في المدينة اليوم الأحد إن الوضع كان هادئا للغاية في المساء.

وكانت مدينة هامبورج فرضت حظر التجوال منذ مساء أول أمس الجمعة في ظل تفشي فيروس كورونا، ويسري حظر التحول في الفترة بين التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا.

ولا يمكن مغادرة المنازل طيلة هذه الفترة من الليل إلا لسبب مقنع.

وتستمر الإجراءات حتى 18 أبريل الجاري، ويُستثنى من ذلك القيام بمهام وظيفية في تلك الفترة أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، شريطة أن يكون ذلك لشخص واحد.