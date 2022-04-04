محافظ أسيوط يجتمع مع مسئولي التضامن وخدمة المواطنين

اجتمع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة بمسئولي التضامن الاجتماعي وخدمة المواطنين والشئون الادارية بالمحافظة؛ للتأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجًا خاصة مع حلول شهر مضان المبارك جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين وسامي سيد راغب مدير إدارة الشئون الإدارية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لأهالينا وخاصة مع حلول شهر مضان المبارك لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم مشيرًا إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم ومساندة جهود الحكومة في تقديم كل الدعم للأسر الأكثر احتياجاً وتوزيع المساعدات وكراتين رمضان عليهم.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومديرة إدارة خدمة المواطنين والشئون الإدارية للمحافظة بتوجيه مساعدات للأسر الأكثر إحتياجًا والتنسيق مع الجمعيات الأهلية في مختلف المراكز لتوفير المساعدات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية مشيراً إلى أن صرف تلك المساعدات يتم وفقاً لأعمال اللجنة المشكلة للوقوف على مدى أحقية تلك الحالات وكذا مراجعة الأبحاث الاجتماعية المعدة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكداً على تقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الإنسانية وتوفير الدعم المادي والمعنوي كـ(البطاطين، والمشروعات المُدرة للدخل، وكراتين المواد الغذائية، ...) وغيرها في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.