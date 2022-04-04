أمريكا تتطلع للتنسيق الوثيق مع السنغال أثناء رئاستها الاتحاد الإفريقي

أعربت الولايات المتحدة، عن تطلعها للتنسيق الوثيق مع السنغال أثناء توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن واشنطن تجدد التزامها بمواصلة تعميق العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن الولايات المتحدة والسنغال تعملان معًا على مجموعة من الأولويات الرئيسية، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية التشاركية والرخاء، فضلا عن جهودها المشتركة بشأن الأمن الإقليمي ومعالجة تغير المناخ والصحة العامة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تؤكد دعمها للسنغال ولجميع مواطنيها؛ بمناسبة احتفالهم بيوم استقلالهم.