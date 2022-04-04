تونس تتجه لرفع أسعار المحروقات تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية

قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، إنّ بلاده تعيش تحت أثر التراجع الاقتصادي الذي شهدته خلال 2020، مؤكدًا أن الحرب في أوكرانيا كان لها تداعيات مما يستدعي الرفع تدريجيا في أسعار المحروقات.

وأضاف في تصريحات أوردتها شبكة «روسيا اليوم»، أنّ الاقتصاديات المتقدمة تمكنت خلال سنة 2021 من الرجوع إلى نفس مستويات النمو التي تم فقدانها خلال سنة 2020 في حين لم تتمكن تونس من استرجاع سوى 3.1 بالمائة من نسبة النمو في سنة 2021.

وأضاف: «تداعيات الحرب في أوكرانيا ملموسة ولهذا تم بعث خلية أزمة تعمل بشكل يومي لدراسة تداعيات هذه الأزمة من جميع النواحي».

وكشف سعيد، أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات بآلاف ملايين الدولارات خاصة في مستوى المحروقات مما يستدعي بشكل مستعجل البحث عن مصادر مختلفة أو الرفع تدريجيا في أسعار المحروقات حتى تتمكن المالية العمومية من مجابهة هذه التأثيرات على غرار ما وقع في العديد من الدول.

وأوضح أن الدولة التونسية تمكنت من تنويع مصادر التموين بالنسبة للمواد الغذائية خصوصا وأن نصف واردات تونس من الحبوب مصدرها روسيا وأوكرانيا.

وأفاد بأن بلاده بصدد التفاوض مع شركائها الماليين لتوفير إمكانيات مادية على المدى القصير لمجابهة التبعات المالية لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.