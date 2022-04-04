تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن مستوى فريقه الذي ظهر عليه أمام الهلال السوداني في آخر جولات مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدف دون رد أحرزه حسين الشحات.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الأهلي لم يظهر بالشكل الأفضل في الشوط الأول نتفق على ذلك، ولكن هذا جزء من كرة القدم أن تلعب بشكل جيد ولا تفوز والعكس صحيح».

وأضاف: «لسنا قلقين من اللعب أمام الجمهور بالأدوار المقبلة، نتأقلم على الجمهور وفقا للمعطيات التي أمامنا، نحترم القرارات ولكن كنت أتمنى الحضور الجماهيري مثل مباراة مصر والسنغال».

وحول تراجع مستوى الجنوب إفريقي بيرسي تاو، أوضح: «نحن نعمل كفريق واحد وأسرة واحدة دون النظر للاعب بمفرده، وارد غياب لاعب عن المشاركة فيظهر غاضبا، ولكن تاو هو من يسأل عن ذلك!».

وحول تجهيز اللاعبين نفسيا بعد إخفاق عدم التأهل لكأس العالم، أجاب: «لاعبو الأهلي لديهم قدر كبير من الاحتراف، لا يحتاجون الحديث معهم، فقط اعطيتهم راحة يومين من أجل الجلوس مع أسرهم بعد المباراة».

واستكمل: «هذا الموقف تكرر عقب كأس الأمم الإفريقي والبطولة العربية، ولكن لاعبو الأهلي محترفون يعلمون أننا سنفقد البطولة إذا لم نقاتل من أجلها».

وأتم: «نحن في مستوى فرق مثل ليفربول ومانشستر سيتي، نمتلك لاعبين جيدين، ولا يوجد لاعب مفضل، نرى صلاح وماني أحيانًا لا يظهران في الملعب سويا، هذا أمر طبيعي».