استقالة وزير خارجية جورجيا

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن رئيس وزراء جورجيا إيراكلي جاريباشفيلي، قوله إن وزير الخارجية ديفيد زالكالياني استقال من منصبه اليوم الاثنين، ليصبح سفيرا للبلاد لدى الولايات المتحدة.