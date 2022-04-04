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استقالة وزير خارجية جورجيا

استقالة وزير خارجية جورجيا
استقالة وزير خارجية جورجيا
وكالات
نشر في: الإثنين 4 أبريل 2022 - 12:05 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أبريل 2022 - 12:07 م

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن رئيس وزراء جورجيا إيراكلي جاريباشفيلي، قوله إن وزير الخارجية ديفيد زالكالياني استقال من منصبه اليوم الاثنين، ليصبح سفيرا للبلاد لدى الولايات المتحدة.

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