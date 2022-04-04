استقالة وزير خارجية جورجيا

الأكثر قراءة
مسلسل الاختيار 3.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
نقابة الأطباء تطالب بوقف عرض إعلان ملابس داخلية: يسيئ للمواطن المصري والفريق الطبي
تقارير من الصحف الإنجليزية: صلاح سيوقع عقدا جديدا مع ليفربول حتى 2027
وزير النقل يصدر عددا من القرارات بشأن قيادات ميناءي دمياط والإسكندرية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
تعيين مدير فني وطني
تعيين مدير فني أجنبي
تجديد الثقة في الجهاز الحالي بقيادة كيروش
النتـائـج
تصويت
نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن رئيس وزراء جورجيا إيراكلي جاريباشفيلي، قوله إن وزير الخارجية ديفيد زالكالياني استقال من منصبه اليوم الاثنين، ليصبح سفيرا للبلاد لدى الولايات المتحدة.