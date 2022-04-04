حسم النادي الأهلي تأهله إلى الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا.

بهذا الفوز يرفع الأهلي من رصيده إلى النقطة العاشرة، في وصافة ترتيب المجموعة الأولى، خلف صن داونز المتصدر بـ16 نقطة.

وترى معظم جماهير الأهلي أن تأهل الفريق الأحمر في المركز الثاني أصبح بريق أمل للتتويج بالبطولة التي يحمل لقبها في أخر نسختين وكان يتأهل أيضا من دور المجموعات في المركز الثاني.

الأهلي بتأهله مساء الأحد تعتبر هذه المرة السابعة التي يعبر فيها دور المجموعات محتلًا المركز الثاني في مجموعته، حيث حل وصيفًا في المجموعة خلال نسخ 2001 و2006 و2010 و2017 و2020 و2021، وخلال ذلك حقق اللقب في 4 مناسبات، واحتل الوصافة مرة وحيدة وخرج من نصف النهائي في مناسبة.