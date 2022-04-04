وزير الدفاع الأوكراني: تصدينا للموجة الأولى من الغزو الروسي

قال وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، إن قوات بلاده تصدت للموجة الأولى من غزو روسيا، مؤكّدًا الاستعداد لهجمات أخرى متوقعة.

ونقلت وسائل إعلام عن القول - اليوم الاثنين - إنّه قواته حرّرت منطقة كييف بعد 39 يومًا من صد تدخل روسي واسع النطاق، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تنسحب من منطقة تشيرنيهيف وسومي لإعادة ترتيب قواتها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الأوكراني، أنه تمكن من قتل 40 جنديا روسيا وتدمير نحو 50 آلية عسكرية خلال الاشتباكات التي دارت في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضح الجيش الأوكراني في بيان، أنه صدّ 4 هجمات للقوات الروسية في مناطق مختلفة من البلاد.

وأضاف البيان أن من بين الآليات الروسية المدمرة، مقاتلتان من طراز سو-34 وسو-35 ومروحية.