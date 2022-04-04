قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية دعم المحافظة بـ9 سيارات مجهزة على أعلى مستوى، وتوجد بنها كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية لبيعها للمواطنين بكافة المدن والقرى والتجمعات البدوية والوديان بأسعار مخفضة على مدار شهر رمضان المبارك.

وأوضح المحافظ في تصريح لـ"الشروق" اليوم الاثنين، أن هذه السيارات ستجوب مدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية بنسبة تخفيض تصل إلى نحو 60% عن مثيلتها في الأسواق؛ لدعم المواطنين على مدار الشهر الكريم.

من جانبه، قال اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن هذه السيارات تضم سيارتين عبارة عن ثلاجات كبيرة إحداهما تحتوي على 20 طنا من اللحوم الطازجة، والأخرى 20 طنا من الدواجن، وسيارتين بهما 5 أطنان مواد غذائية متنوعة منها الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الجبن وكافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين، والـ5 سيارات الأخرى مخصصين لتوزيع هذه السلع الغذائية داخل المدن والقرى والتجمعات البدوية.

وأكد السكرتير العام أن هذه السيارات ستجوب كافة المدن لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى نحو 60%، بهدف مجابهة جشع واستغلال التجار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.