الدنمارك تسجل 2080إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

سجلت الدنمارك 2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 17 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و113 ألفا و334 إصابة، والوفيات إلى 5811.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و211 ألفا و387 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.