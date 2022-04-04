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وزيرة التضامن توجه بإنقاذ شاب بإحدى دور الرعاية

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

نشر في: الإثنين 4 أبريل 2022 - 10:42 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أبريل 2022 - 10:42 م


وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بأن شاب من إحدى دور الرعاية الاجتماعية قد تبين أنه يعاني من مرض اضطرابات نفسية وعصبية وفي حالة هياج دائم، الأمر الذي يشكل خطورة على الشاب ونزلاء الدار حيال تصرفاته التي أصبحت خارج سيطرة الجهاز الوظيفي بالدار.

وفي هذا الشأن قد تولى المختصون بالمنظومة التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، حيث تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بالتوجه إلى دار الرعاية حل الشكوى، في حين تولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التنسيق مع مدير مستشفى الامراض النفسية بالعباسية، وكذا التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

وفي هذا الإطار فقد تم نقل الشاب إلي مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي، وفور الانتهاء قررت اللجنة الطبية بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية حجز الشاب لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية لحين تعافيه ونقله إلى دار الرعاية المختصة.

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