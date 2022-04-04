بورشه تصرف لعامليها مكافأة استثنائية تصل إلى 7900 يورو

قررت شركة بورشه الألمانية للسيارات صرف مكافأة استثنائية تصل إلى 7900 يورو، بعد السنة المالية الناجحة 2021.

وذكرت مصادر في الشركة في شتوتجارت اليوم الاثنين، أن هذه المكافأة تزيد بمقدار 50 يورو عن مكافأة العام الماضي.

والعاملون الذين يحق لهم الحصول على هذه المكافأة هم العاملون في كل المقار الألمانية التابعة لشركة بورشه المساهمة والشركات المملوكة لها ومنها بورشه لايبتسيج.

وارتبطت هذه المكافأة بدعوة من مجلس الإدارة ومجلس العاملين لمساعدة الناس الذين فروا بسبب حرب روسيا في أوكرانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لبورشه، أوليفر بلومه، خلال طرح نتائج الشركة إن عام 2021 هو العام الأنجح في تاريخ بورشه، مشيرا إلى أن إيرادات الشركة زادت بأكثر من 15% لتتجاوز 33 مليار يورو، ووصل صافي الربح إلى 4 مليار يورو مقارنة بـ2ر3 مليار يورو في 2020.

وجرت العادة أن تكون المكافأة الاستثنائية في بورشه كبيرة.