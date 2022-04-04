 الملياردير إيلون ماسك يثير حيرة متابعيه بـ«صخور برلين» - بوابة الشروق
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الملياردير إيلون ماسك يثير حيرة متابعيه بـ«صخور برلين»

د ب ا
نشر في: الإثنين 4 أبريل 2022 - 5:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أبريل 2022 - 5:19 ص

كتب الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة من كلمتين أثارت حيرة متابعيه بشده.

وغرد ماسك عبر حسابه الذي يتابعه الملايين قائلا، "Berlin rocks" أي صخور برلين ،فيما لم يوضح ما المقصود بذلك وترك الباب مفتوحا أمام متابعيه لتفسير التغريدة التي قوبلت بتجاوب كبير وتفسيرات مختلفة.

ورد أحد متابعي رئيس شركة تسلا قائلا،"انتظر حتى ترى بلجراد" ،فيما كتب مستخدم آخر"هذه برلين اليوم ، صحيح؟"، وصاحبت تغريدته فيديو لتظاهرات في برلين تحذر من تواجد الروس على أراضي ألمانيا.

في المقابل نشر أحد المتابعين لصفحة ماسك "فيديو" لموكب ضخم للسيارات تحمل الأعلام الروسية في برلين فيما لم يعرف هل هي مظاهرة مؤيدة لموسكو أم لا.

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