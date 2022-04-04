رئيس بلدية ماريوبول يتهم روسيا بتهجير السكان قسريا

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قال رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية، إنّ القصف الروسي مستمر على المدينة بشكل مكثف.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس البلدية قوله إنّ القوات الروسية تنفّذ عمليات تهجير قسري لسكان المدينة باتجاه مناطق في العمق الروسي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان اليوم الاثنين، بشدة الهجمات الروسية على مدينة بوتشا ومدن أوكرانية أخرى، مؤكدًا دعم عمليات محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه يدين بأشد العبارات «الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية التي احتلت مناطق أوكرانية، وتم تحريرها مؤخرًا»، وفق تعبيره.

وتابع: «الصور المروعة لعدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين، فضلا عن تدمير البنية التحتية، تظهر الوجه الحقيقي للحرب الروسية ضد أوكرانيا».