جوارديولا عن تناقض أسلوبه مع سيميوني: جدل أحمق

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وصف الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل الدائر بشأن تناقض أسلوب مانشستر سيتي، وفريق أتلتيكو مدريد، بقيادة دييجو سيميوني، بأنه "أحمق".

ويلتقي بطل الدوري الإنجليزي مع بطل الدوري الإسباني في ملعب الاتحاد غدا الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبينما أصبح أتلتيكو مشهورا بتنظيمه الدفاعي، يعد فريق مانشستر سيتي واحدا من أفضل الفرق التي تلعب كرة قدم عصرية ممتعة في العالم.

ولكن، قبل مواجهة سيميوني للمرة الرابعة في مسيرتهما التدريبية، دافع جوارديولا عن أسلوب لعب المدرب الأرجنتيني.

وقال جوارديولا اليوم الاثنين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" لن أتحدث لثانية واحدة عن هذا الجدل الأحمق".

وأضاف :"أي شخص يحاول الفوز بالمباراة. إذا فازوا فإن ما يفعلوه صحيح، إذا فزنا فما فعلناه هو الصحيح، الفارق سيكون موجودا. بصراحة، ليس ثانية واحدة".

وأضاف :" بعد مشاهدة أتلتيكو هناك مفهوم خاطئ بشأن الطريقة التي يلعب بها سيميوني. إنه يهاجم أكثر مما يعتقد الناس".

وتابع :"لا يريد أن يقوم بمجازفة أثناء بناء الهجمة، ولكن لديهم الجودة في الثلث الأخير. يعلمون تماما كيف يلعبون. في لحظات المباراة، هذه المواقف جيدة للغاية".

وفاز مانشستر سيتي بثماني بطولات محلية كبرى في الخمس مواسم التي تولى فيها جوارديولا تدريب الفريق، ولكن حتى الآن لم يفز الفريق بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة جوارديولا.

وتلقى جوارديولا انتقادات بشأن إفراطه في التفكير في اختيارات الفريق، وقال مازحا إنه سيتخذ نهجا مختلفا في مباراة الذهاب أمام أتلتيكو.

وأتم :" في دوري أبطال أوروبا، أنا دائما أفرط في التفكير. دائما تكون هناك تكتيكات جديدة. غدا ستشاهدون واحدا جديدا. أنا أفرط في التفكير كثيرا، لذلك أحظى بنتائج جيدة للغاية".