شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على ضرورة حفظ الأمن وعدم التهاون مع مطلقي النيران بطرابلس، مؤكدا أن أمن المواطنين أولوية، مطالبا الجيش والقوى الأمنية بالتشدد في حفظ الأمن وملاحقة كل من تسول له نفسه أن يهدد أو يعبث بسلامة الناس وأمنهم.

وأكد ميقاتي أنه تابع الأحداث الأمنية التي وقعت في منطقة التبانة في طرابلس اليوم شمالي العاصمة لبنان، موضحا أنه أجرى اتصالات بقيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية وأطلع منهم على الوضع الميداني والإجراءات التي اتخذت لضبط الفلتان الذي أدى إلى سقوط ضحيتين بريئتين ظلما.

من جانبه، أكد الجيش اللبناني وقوع إشكال بين عائليتين في منطقة التبانة بطرابلس بسبب خلافات أسرية، إلا أنه تطور إلى إطلاق نار مما أدى إلى إصابة طفل تم نقله إلى أحد المستشفيات لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وأضاف الجيش اللبناني أنه على إثر وفاة الطفل، أقدم عدد من الشبان على إطلاق النار عشوائياً في المنطقة وحرق أحد المحال التجارية، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 3 أشخاص.

وأوضح الجيش اللبناني أن قوة تدخلت لضبط الوضع حيث تعرضت إلى إطلاق نار كثيف ما أجبر عناصر الجيش على الرد على مصادر النيران.

وأشار إلى أن قوة من الجيش نفذت مداهمة للقبض على مطلقي النار، وألقت القبض على أحد المواطنين وتجري المتابعة لضبط باقي مطلقي النار، مؤكدا إعادة الوضع إلى طبيعته.