مدرب الهلال: خطتنا لم تنجح أمام الأهلي المرشح بقوة للتتويج بالبطولة

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يرى البرتغالي جواو موتا، المدير الفني للهلال السوداني، أن فريقه قدم كل شيء أمام الأهلي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد على ستاد السلام بالجولة الأخيرة لدوري الأبطال.

وقال موتا في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "سنركز في الدوري المحلي بعد الخروج الإفريقي، لأننا لم نلعب بطريقة دفاعية أمام الأهلي".

وأضاف: "لعبنا أمام حامل اللقب واللعب كان متوازناً وقمنا بعمل خطتنا لكن لم تنجح للأسف".

وأكمل مدرب الهلال: "قدمنا كل ما لدينا أمام الأهلي والمباراة تم إدارتها بشكل كامل ومناسب من وجهة نظري لكنها كرة القدم تكون قاسية أحيانا".

واتم: "الأهلي وصن داونز من الفرق المرشحة بقوة للفوز بالبطولة في النسخة الحالية".