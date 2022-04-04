مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا دليل على ارتكاب روسيا لإبادة جماعية في أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تعتمد على حلول مبتكرة لمساءلة روسيا واعتمادها، مشددًا على أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وشعور كل المسؤولون الروس بالأمر، وضمان تحقيق تلك المساءلة في الوقت المناسب.

وعن ارتكاب روسيا لإبادة جماعية في أوكرانيا، أضاف سوليفان، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين: «بناء على ما شاهدناه حتى الآن، رأينا فظائع وجرائم حرب، لكننا لم نرَ مستوى من الحرمان من الحياة بشكل ممنهج للشعب الأوكراني، يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة اعتمدت آلية في وزارة الدفاع؛ لتحديد القتل الجماعي والإبادة الجماعية، موضحًا أنها تستند إلى الإبادة الجماعية في الروهينجا، خاصة أنها كانت عملية مطولة اعتمدت على أدلة كثيرة، خلال فترة طويلة من الزمن.