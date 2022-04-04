أطلقت إدارة البوابة الإلكترونية بمحافظة جنوب سيناء، المسابقة الرمضانية "أهلا رمضان لتحدي الثلاثين"، على مدار شهر رمضان الكريم، بهدف تنمية الثقافة الدينية، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

قال عبد الخالق ثروت، مدير البوابة الإلكترونية بالمحافظة، إنه جرى إطلاق هذه المسابقة منذ العام الماضي تنفيذًا لتوجيهات الللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وهي عبارة عن مجموعة أسئلة يجري نشرها على صفحة البوابة بشكل يومي، وهذه الأسئلة متنوعة، وتسلط الضوء على الجانب الثقافي، والتراث التقليدي والديني، والفائز في نهاية الشهر هو الشخص الذي يجيب على أكبر عدد من الأسئلة على أن تكون هذه الإجابات صحيحة.

وأوضح مدير البوابة الإلكترونية في تصريح لـ"الشروق" اليوم الإثنين، أن الفائز سيحصل على مكافأة مالية قيمة، وشهادة تقدير، ومن المقرر أن يسلم الجائزة للفائز اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء

وأكد أن مسابقة أهلا رمضان" تعد من أكثر المسابقات أهمية في شهر رمضان، لكون جوائزها لا تقتصر على الجانب المادي فقط من خلال الجوائز التي يحصل عليها المشاركين، ولكنها تعد تحدي على مدار الـ30 يومًا من تركز الفكر والمعلومات.