 جرامي 2022.. أوليفيا رودريجو تحصد جائزة أفضل فنانة صاعدة - بوابة الشروق
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جرامي 2022.. أوليفيا رودريجو تحصد جائزة أفضل فنانة صاعدة

أوليفيا رودريجو
أوليفيا رودريجو
نوران عرفة
نشر في: الإثنين 4 أبريل 2022 - 7:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أبريل 2022 - 7:09 ص

حصدت النجمة أوليفيا رودريجو جائزة أفضل فنانة صاعدة في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2022، كما حصلت على جائزة أفضل أداء بوب منفرد عن أغنيتها "drivers license".

وخطفت رودريجو الأنظار إلى إطلالتها الهادئة بفستان أسود وأكمام سوداء اللون، وأشعلت المسرح بأداء ساحر خلال العروض الاستعراضية، فيما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات لأحد أعضاء فرقة BTS وهو يتغزل فيها أثناء جلوسهم سويا خلال الحفل.

وترشح للجائزة كل من:
أروج أفتاب
جيمي ألين
بيبي كيم
فينيس
جلاس أنيمالز
سويتي
ذا كيد لاوري
أرلو باركس
جابانيز بريك فاست)

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