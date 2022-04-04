3 جرحى في اشتباك مسلح شمالي لبنان

جُرح ثلاثة أشخاص اليوم الإثنين، في اشتباكات بين عائلتين في منطقة التبانة في طرابلس شمالي لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا "جراء إطلاق رصاص كثيف في منطقة البازار - محيط ملعب الجهاد في التبانة، ناتج عن اشتباك مسلح بين عائلتي عيسى والعلي".

وأدى الاشتباك إلى تضرر العديد من السيارات والمنازل، واندلاع حرائق عدة في بعض المنازل والمحال التجارية ،حيث عملت عناصر الدفاع المدني على إخمادها.

واستخدمت في الاشتباك، الذي لم تعرف أسبابه، الأسلحة الرشاشة إضافة الى عدد من القنابل، بحسب ما أعلنت قناة "الجديد" المحلية.

ونفّذ الجيش اللبناني انتشاراً واسعاً في المنطقة وبدأ بملاحقة وتوقيف مطلقي النار.