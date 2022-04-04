سياسيون يكشفون عن تقدم كبير في المشاورات اليمنية - اليمنية بالرياض

كشف سياسيون مشاركون في المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض "عن تقدم كبير في مناقشات القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية"، وفق ما نشر موقع "العربية نت" السعودي اليوم الاثنين.



وتتواصل، اليوم اجتماعات المشاورات اليمنية - اليمنية في العاصمة السعودية الرياض لليوم السادس برعاية مجلس التعاون الخليجي.



ومن المقرر أن تعقد اليوم جلسة مناقشات مع رئيس وأعضاء الحكومة يشارك فيها أعضاء مجموعات العمل المصغرة في الشأن السياسي والاقتصادي والتنموي والإغاثي والاجتماعي والأمني.



وأكدت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، أمس الأحد، أن وقف إطلاق النار في البلاد"هو العامل الرئيسي لاستمرارية الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ، وما يمكن البناء عليها في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والعسكرية والأمنية حتى الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام وفق المرجعيات الثلاث".



وكانت هدنة لمدة شهرين، قابلة للتمديد في اليمن، دخلت حيز التنفيذ أول أمس السبت، في بارقة أمل نادرة وسط الحرب المستمرة منذ نحو ثماني سنوات.