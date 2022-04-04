الرئيس اليمني يدعو قيادات الدولة والمكونات لتوحيد الصف

دعا الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الإثنين، جميع قيادات الدولة والمكونات لاستغلال الحشد الوطني في المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون الخليجي" لتوحيد الصفوف و الترفع عن كل الولاءات و الحسابات الضيقة".

وقال هادي وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ": "كونوا كبارا كما هو بلدنا كبير بشعبه و تاريخه، وحدوا صفوفكم و صفوا قلوبكم وانظروا للمستقبل احتراماً وإجلالاً لدماء الشهداء الأخيار، وأنين الجرحى والمعتقلين ولمعاناة كل الشعب اليمني".

وأضاف هادي: "أنا معكم و مع أي توصيات تدعم وحدة الصف و تسعى لبناء دولة بمؤسسات وطنية قوية، نصحح أي اختلالات، وأنا مع أي جهود تسعى لتحقيق السلام لأبناء شعبنا اليمني الذي سوف يسألنا الله جميعا عنه، وأنا معكم كما كنت في مؤتمر الحوار الوطني و في كل تجمعات و مؤتمرات و مفاوضات تسعى لتحقيق السلام وتوحيد الصفوف وجمع الكلمة بما يحقق الأمن والاستقرار لبلدنا وشعبنا".

وخاطب هادي الحوثيين بالقول:"أقول لكم عودوا كمكون سياسي يمني يلتزم بالثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة و الديمقراطية، و تعالوا لطاولة الحوار لنصنع السلام لشعبنا اليمني و لنعود لمسار بناء الدولة المدنية الاتحادية التي توافقنا جميعًا على بناءها في مؤتمر الحوار الوطني، وابتعدوا عن مشاريع إيران التدميرية. عودوا لنلملم جراح وطننا الممزق، لنجعل ولاءنا لليمن الواحد و الكبير".

وتابع الرئيس اليمني قائلا: "يدنا ممدودة لكم لسلام شامل وعادل مبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216".

وفي إشارة إلى المشاورات اليمنية - اليمنية، أفاد هادي "هذه فرصة كبيرة أمامنا جميعا لأن نتحدث فيما بيننا بمسؤولية وأن نضع مصلحة وطننا فوق اعتباراتنا الخاصة، فنجاح هذه المشاورات هي مهمتنا جميعاً، وليست فقط مهمة الأشقاء، فالقضية اليمنية هي قضيتنا نحن، نريد أن تخرج هذه المشاورات بما يحقق السلام كل السلام لليمن واليمنيين وبما يحقق أهدافنا جميعاً في استعادة الدولة بكامل مؤسساتها وإنهاء الانقلاب والحفاظ على ثوابتنا ومكتسباتنا الوطنية".

وأوضح الرئيس اليمني، أن حكومته قدمت بعض التنازلات ووافقت على هدنة إنسانية لمدة شهرين تتخللها بعض الإجراءات "لتخفيف الأزمة الإنسانية على المواطنين".

واستطرد هادي بالقول "نعلم جميعًا أن الشعب اليمني يعرف حقيقة من يحاصره ومن يوقف قاطرات النفط ويصر على تحصيل الإيرادات ويثقل كاهل المواطنين بالأعباء ويمتنع عن تحمل مسؤولياته في دفع المستحقات للمواطنين، ومن يصر على حصار أبناء تعز ومن يرفض حتى مجرد الإفصاح عن حالة المعتقلين".

ومضى الرئيس اليمني قائلا: "ولذلك نحن حين نتنازل فإننا نتنازل من أجل ذلك المواطن الذي قررنا مواجهة الانقلاب والتمرد من أجله، ومن أجل حماية مكتسباته والدفاع عن خياراته ومصالحه".

وشكر هادي، من وصفهم بـ"الأشقاء" في تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، على "كل ما قدموه من أجل اليمن واليمنيين وعلى جهودهم الصادقة لوقف الحرب و التوجه نحو سلام عادل وشامل من أجل اليمنيين و على دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودهم الصادقة والكبيرة ودعوتهم لكافة المكونات اليمنية بما في ذلك الحوثيين للمشاركة في هذه المشاورات".

كان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن في السابع عشر من الشهر الماضي عن استضافة مشاورات أطراف الصراع في اليمن برعاية أممية، بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار في البلاد التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ ثمان سنوات.

غير أن الحوثيين رهنوا مشاركتهم في المشاورات بنقلها إلى دولة محايدة بدلاً من عقدها في السعودية، التي يقولون أنها تقود التحالف ضدهم منذ نحو ثماني سنوات.