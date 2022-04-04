افتتاح عيادة خارجية بمستشفى صدر المعمورة لمتابعة المتعافين من كورونا

أعلن الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، افتتاح عيادة خارجية بمستشفى صدر المعمورة لمتابعة المرضى المتعافين من فيروس كورونا، والمصابين بمتلازمة ما بعد الكوفيد.

وأوضح حليم، في بيان له اليوم الإثنين، أن العيادة تستقبل المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية أو عصبية أو نفسية أو قلبية بعد تعافيهم من الكوفيد، فيما قال الدكتور عبد الرحمن شوقي مدير المستشفى، إن العيادة تقدم الكشف الطبي في تخصصات المخ والأعصاب والطب النفسي والأمراض الصدرية والقلب بنظام "الكونسولتو"، حيث يتواجد ثلاث استشاريين في التخصصات المذكورة في وقت واحد لتقييم حالة المريض.

وأشار شوقي إلى عمل أشعة على الصدر ورسم قلب وبعض التحاليل الضرورية للمرضى؛ للوقوف على حالتهم الصحية، وتوفر عيادة ما بعد الكوفيد خدمة مراجعة العلاج عن طريق الصيادلة الإكلينيكيين لتعديل الجرعات الدوائية ومنع حدوث مضاعفات دوائية، علاوة على تقديم المشورة التغذوية والعلاج الطبيعى لمتلازمة مع بعد الكوفيد.