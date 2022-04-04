دائنون يطلبون التأمين على سندات السكك الحديدية الروسية بعد التخلف عن سداد فوائدها



تدرس لجنة تحديد مشتقات الائتمان المعنية بإدارة مبادلات الديون المتعثرة طلبا لتحديد ما إذا كان من حق حملة سندات صادرة عن شركة السكك الحديدية الروسية الحصول على قيمة التأمين على هذه السندات بعد تخلف الشركة عن سداد قسط الفوائد المستحقة عليها في الأسبوع الماضي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أحد حملة سندات شركة السكك الحديدية الروسية طلب من لجنة تحديد مشتقات الائتمان تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار أن الشركة الروسية تخلفت عن سداد فائدة السندات في الموعد المقرر لذلك يوم 14 آذار/مارس الماضي مع انتهاء فترة السماح المقررة للسداد وتبلغ 10 أيام.



من ناحيتها قالت الشركة الروسية في بيان الأسبوع الماضي إنها لم تتمكن من سداد الفوائد المستحقة على سنداتها بسبب "التزامات قانونية وتنظيمية في إطار شبكة التراسل المصرفية".



كان عدد من الشركات الروسية قد تخلفت عن سداد الأقساط المستحقة عليها خلال الفترة الأخيرة بسبب تعثر حركة الأموال على خلفية العقوبات الدولية المفروضة على روسيا نتيجة غزوها لروسيا منذ أواخر شباط/فبراير الماضي.



وذكرت بلومبرج أن الظروف غير المسبوقة التي تسببت في التخلف عن السداد ستؤدي إلى تفسيرات قانونية مختلفة. ففي حين اعترفت شركة شيليا بنسك بايب بلانت بأن التخلف عن السداد كان "حالة تخلف عن السداد رسميا"، في حين قالت شركة يوروكيم إنها لا تعتبر نفسها متخلفة عن السداد لأن هذا التخلف "ناجم بشكل كامل عن أسباب خارجة عن السيطرة".