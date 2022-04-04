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سجل التنس المصري أكثر من إنجاز على الساحة العالمية، وذلك في ظل الاهتمام الشديد من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة إسماعيل الشافعي لتحقيق المزيد من التطوير للعبة البيضاء.

وشهد التنس المصري أمس، تحقيق 3 إنجازات متتالية كان الفارق بينها ساعات قليلة، بدأت بتتويج نجمتنا العالمية ميار شريف بلقب بطولة ماربيلا الإسبانية بعد التغلب على اللاعبة الألمانية تامارا في المباراة النهائية 2 / 0 .

وحقق منتخب مصر للناشئين تحت 18 عاما لقب بطولة إفريقيا للفرق التي أسدل عليها الستار في تونس.

وتمكن الفراعنة الصاعدون هادي الكردي ومايكل صبحي وأحمد حسني ومصطفى هشام بقيادة المدير الفني مينا ناصر من الفوز في نهائي البطولة على جنوب إفريقيا 2/ صفر .

اما منتخب الناشئات المكون من جيرمين شريف وليلى شكري ومريم إبراهيم ولينا أسامة بقيادة يمنى فريد فقد حقق المركز الثالث في البطولة ذاتها بعد التغلب على كينيا 2/ 1 .

وأخيرًا سجل الفراعنة إنجازًا آخر في بطولة السليمانية بفوز اللاعبة مريم ياسر بالمركز الأول وجنى حسام بالمركز الثاني.