استطلاع: ملايين الأفغان يرغبون في الهجرة من البلاد

أظهر استطلاع تم إجراؤه العام الماضي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وعودة طالبان للسلطة، أن غالبية الأفغان يودون ترك بلادهم إذا ما سنحت لهم الفرصة.

وأجرت مؤسسة جالوب الأمريكية لأبحاث الرأي العام الاستطلاع بين 9 أغسطس و29 سبتمبر الماضي، وتستند النتائج التي نشرت اليوم الإثنين، إلى مقابلات مع عينة عشوائية شملت أكثر من ألفي بالغ عمرهم 15 عاما فأكثر في أفغانستان.

وارتفعت نسبة الأفغان الذين قالوا إنهم يرغبون في ترك وطنهم إلى الأبد إلى رقم مرتفع قياسي بلغ 53% في الاستطلاع.

وأضاف معهد جالوب أن هذه النسبة وهي واحدة من أعلى النسب في العالم في عام 2021، يرجح أنها صارت أعلى حتى الآن، مع وجود الملايين على حافة الجوع منذ استيلاء طالبان على الحكم.

وجاءت تركيا وألمانيا والولايات المتحدة على رأس قائمة الدول التي يرغبون في الهجرة إليها، والرغبة في الهجرة كانت أقوى بين الرجال وأؤلئك الذين يحملون الشهادة الابتدائية على الأقل.