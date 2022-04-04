تعليم دمياط تعقد ورشة عمل «حوار الأجيال مابين الاختلاف والائتلاف»

نظمت مديرية التربية والتعليم بدمياط، ورشة عمل بعنوان "حوار الأجيال ما بين الاختلاف والائتلاف" المقامة بالتعاون بين التوجيه العام للتربية النفسية، وإدارة المدارس التجريبية.

وأوضح خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هدف الورشة هو تبادل الخبرات بين الأخصائيين النفسيين بالمدارس المختلفة والعمل على مساعدة أولياء الأمور في حل مشكلات أبنائنا الطلاب، ومعرفة خصائص كل مرحلة، مؤكدا أن هناك فجوة كبيرة بين الجيل السابق الذي يتمسك بعاداته وتقاليده ومبادئه ويستنكر كل جديد يراه، وبين وابنائة من الجيل الجديد الرافضين لبعض الأفكار.

وقال خلف أن هدف ورشة عمل اليوم، هو إذابة الجليد بين الأجيال، والعمل على مواكبة التغيرات والتطورات التي تطرأ على المجتمع، وسد الفجوة بين الجيلين؛ التي تحدث نتيجة عدم تفهم احتياجات الأبناء، وعدم مراعاة خصائص المراحل العمرية، وانشغال الآباء والأمهات في صراعات الحياة.

وأضاف أنه لا بد أن يعمل الجميع بمبدأ "أمحو الخطأ من أجل الأخوة، ولا أمحي الأخوة من أجل الخطأ"، مؤكدا سد الفجوة بالحوار، بين الآباء والأبناء، ونضع في الاعتبار التغيرات الفسيولوجية التي يمرون بها، بالإضافة إلى التطور السريع وانفتاح شبكات التواصل الاجتماعي الذي يشهده العالم في الفترة الحالية.