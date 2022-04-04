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أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية من الدور الربع النهائي وحتى ختام البطولتين.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور الربع النهائي غدا الثلاثاء في مقر الاتحاد الافريقي بالقاهرة، وذلك بعد ختام منافسات دور المجموعات.

واستقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم إقامة الدور ربع النهائي من البطولتين في أحد أيام 15 و16 و17 أبريل لمواجهة الذهاب على أن تكون مباريات العودة أيام 22 و23 و24 أبريل.

ومن المقرر أن يسدل الستار على البطولة بالكامل في شهر مايو حيث أن مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ستكون أيام 6 و7 و8 مايو على أن تكون العودة أيام 13 و14 و15 مايو.

كما سيقام نهائي بطولات الأندية للكاف (دوري الأبطال - الكونفدرالية) في الفترة من 22 مايو وحتى 29 مايو على أن يتم اختيار الموعد والمكان الذي سوف يحتضن النهائي من جانب المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.