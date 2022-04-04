الحلبوسي والحكيم يؤكدان ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية في العراق



أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الإثنين، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، حيث تقدَّم السيد الحكيم بالتهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".



وأضاف البيان "جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، والتأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية".



وتضغط ما يسمى بقوى الإطار التنسيقي الشيعي علي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صاحب الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي لتشكيل تحالف شيعي عريض يتيح تشكيل حكومة توافقية تضم الجميع، الأمر الذي يرفضه الصدر جملة وتفصيلا، حيث يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية.



وأدى هذا الخلاف إلى عدم تشكيل حكومة في العراق عقب الانتخابات،التي جرت في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.