وزيرة التضامن توجه بإنقاذ فتاة بلا مأوى





وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء تشير إلي وجود فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا بلا مأوى بقرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، علماً بأن الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية، وقد ناشد الأهالي بالقرية المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنقاذ الفتاة وحمايتها من التشرد ومخاطر الشارع.



وفي هذا الإطار تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة بسرعة بحث الشكوى، وقد توجه الفريق المحلي إلى موقع الشكوى والعثور على الفتاة وتدعى " ه. ع. أ " ، وقد تبين أن والدها متوفي وأن الأم متزوجة بآخر بمحافظة الإسكندرية وترفض مساعدة الفتاة، وعليه تولى فريق التدخل السريع المحلي تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة إيتاي البارود برقم 4039، وكذا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة الفتاة.



وفي سياق متصل تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بالأمانة العامة للصحة النفسية ومدير مستشفى الأمراض النفسية بالمعمورة، علما بأن فريق التدخل السريع المحلي قد تولى نقل الفتاة إلى مستشفى الأمراض النفسية بالمعمورة، وبعرض الفتاة على لجنة التقييم الطبي، فقد قررت اللجنة إيداع الفتاة بمستشفى المعمورة للأمراض النفسية لتلقي العلاج اللازم لحين تماثلها للشفاء.