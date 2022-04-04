خاص لـ«الشروق»: هيكلة توزيع المناصب بين الحكومة والمعارضة باتفاق القيادة الموحدة في جنوب السودان

وقع قادة الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، اتفاق يقضي بحل الخلافات حول القيادة الموحدة في بند الترتيبات الأمنية باتفاق السلام المنشط، مساء أمس الأحد.

وتنص ديباجة الاتفاق على بندين، وهما "مقترح بتوحيد القيادة العليا للقوات، ومصفوفة لرسم مسار المرحلة المقبلة للترتيبات الأمنية".

ويتحدث الاتفاق بشأن توحيد القيادة العليا للقوات الموحدة، عن تشكيل "جهاز الأمن الداخلي، جهاز الأمن الخارجي، قوات حماية الحياة البرية، وشرطة السجون".

وحصلت الحكومة على 7 مناصب في جهاز الأمن الداخلي أبرزها "المدير العام، وهيئة العمليات"، فيما حصلت المعارضة فصيل (مشار) على 4 مناصب أبرزها "نائب المدير العام"، فيما حصل تحالف المعارضة (سوا) بقيادة النائب حسين عبدالباقي على منصب واحد "التدريب".

وفي جهاز الأمن الخارجي، حصلت الحكومة على 5 مناصب أبرزها "المدير العام، وهيئة المعلومات"، فيما حصلت المعارضة فصيل (مشار) على 3 مناصب أبرزها "إدارة الأزمات"، فيما حصل تحالف المعارضة (سوا) على منصب واحد "نائب المدير العام".

وفي قوات حماية الحياة البرية، حصلت الحكومة على 4 مناصب، فيما حصلت المعارضة فصيل (مشار) على منصبين، وحصل تحالف (سوا) على منصب "مساعد المدي العام للمحافظة على البيئة والتعليم".

وبشأن شرطة السجون، حصلت الحكومة على 7 مناصب، والمعارضة على ثلاث مناصب، فيما حصل تحالف (سوا) على منصب واحد.

وكانت "الشروق" في وقتً سابق من صباح اليوم، الاثنين، انفردت بنشر تفاصيل مصفوفة الاتفاق لرسم مسار المرحلة المقبلة للترتيبات الأمنية، والتي تتضمن 12 بندا.

خاص لـ«الشروق»: تفاصيل اتفاق «القيادة الموحدة» بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان

يذكر أن جنوب السودان شهدت الفترة الماضية، خلافات وتوترات سياسية مجدداً، بسبب الخلاف بين الحكومة والمعارضة حول "القيادة الموحدة" والتي تُعد رمانة الميزان في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام المنشط الذي وقع بين الفرقاء عام 2018 لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.